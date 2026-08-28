Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 12 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 5 bin 528 adet sentetik ecza hap, 875,50 gram skunk, 70,70 gram metamfetamin, 34 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.