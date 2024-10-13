Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 730 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları ikamet ile araçlarında yapılan aramalarda toplam 730 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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