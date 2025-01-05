Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 7600 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda E.A. (23) adlı kadın ile C.V. (21) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 7600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. ve C.V. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN