Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Z.Ç. (40) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirilirken, Z.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN