Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da 3,5 kilogram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilogram esrar, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, poşetler içinde 3 kilo 500 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.P.gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.