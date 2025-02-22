Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 392 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 bin 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. (22) isimli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN