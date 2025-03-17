Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. Toplam 5 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İki ilçede yapılan operasyonlarda; 259 adet sentetik ecza, 33,57 gram kokain, 6 parça halinde satışa hazır 9,05 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar dahilinde 2 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN