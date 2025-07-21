Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da jandarmanın arama yaptığı araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde Samsun- Sinop Karayolu üzerinde gece saat 02.00 sıralarında yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 405 gram metamfetamin ve 11 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.G.(35), M.Ö.(43) ve A.Ö.(34) isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN