Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde operasyon düzenlendi. Bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 16,85 gram sentetik kannabinoid hammaddesi olan fubinica maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN