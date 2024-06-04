Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,8 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,8 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2,8 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda T.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada 2 kilo 809,49 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2,8 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çarşamba JASAT Merkez Karakol Komutanlığı ve Samsun KOM Şube Müdürlüğü tarafından T.G. isimli şahsın evine baskın yapıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 kilo 809,49 gram kubar esrar ele geçirildi. T.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,8 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:02:53. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,8 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement