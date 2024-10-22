Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu H.G.(35) ve O.K.(36) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 500 gram skunk, 1884 gram kubar esrar, 83 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.G. ve O.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN