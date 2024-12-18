Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte polis ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 119 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza, 2,56 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN