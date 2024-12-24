Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 840 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.K. (18) ve K.D. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN