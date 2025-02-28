Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.İ. (24) ve E.G.Y. (18) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada 3 bin 818 adet sentetik ecza hapı ele ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN