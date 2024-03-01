Samsun\'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bafra Narkotik ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalanan O.B. ve G.K. isimli şahıslardan 35 gram metamfetamin, 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Yaralılar acil servise taşınırken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı.
Karaman Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, M.G isimli kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen C.V tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.G'nin bacağından yaralandığı saldırı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli C.V ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, evinde saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından aranan Y.C.S. isimli şahıs evinde yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti suçundan aranan R.K. ve M.İ. isimli şahıslar da kıskıvrak yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, kaçma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından hapis cezası bulunan A.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilini tarlaya devirdi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılardan biri ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bingöl'de cinayetten hüküm giydiği için 9 yıldır aranan kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Saldırı anları ve yaralıların acil servise taşınma görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.
Karaman Adliye Sarayı girişinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırıyı fark eden adliye noktasında görevli polis memurları zamanında müdahale ederek olası bir cinayeti önledi. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Sarıgöl'de vatandaşlarla buluştu. Ancak Ergün, vatandaşlardan ağır eleştiriler aldı.
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