Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 565 adet sentetik ecza ve 41,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN