Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde araç ve ikametlerde yapılan aramalarda sentetik ecza ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yaşardoğu ve 19 Mayıs Mahallelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar neticesinde K.C.K. ve O.S. ile E.K. isimli 3 şahsın araç ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 107 adet sentetik ecza ele geçirdi. K.C.K., O.S. ve E.K. isimli 3 şahıs operasyonda gözaltına alındı. - SAMSUN