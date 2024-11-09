Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 396 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 396 Gram Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polisin operasyonunda 396 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

09.11.2024 15:03
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından 310 gramı skunk, 86 gramı sentetik kannabinoid olmak üzere toplam 396 gram uyuşturucuyu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, Ö.D. (35) ve Ö.B. (37) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 86 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili olarak her iki şüpheli de gözaltına alındı.

Ayrıca polis ekiplerinin İlkadım ilçesinde yaptığı başka bir çalışmada ise S.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 310 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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