Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 782 gram kubar esrar, 263 adet sentetik ecza, 98 ml likit sentetik kannabinoid ve 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN