Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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