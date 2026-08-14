Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Hap Ele Geçirildi
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Atakum'da düzenlenen operasyonda 46 bin uyuşturucu hap bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, bir evde 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından ikamette yapılan aramada, koliler içerisinde ve yatağın altına saklanmış vaziyette 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A. (29) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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