Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 260 adet sentetik ecza, 13,44 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid, 30 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 385 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN