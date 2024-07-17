Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 661 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da bir kişi jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı araştırma sonucu E.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 661 gram metanfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ş. gözaltına alındı. - SAMSUN