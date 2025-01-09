Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bin 128 adet sentetik ecza, 62 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 56 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda aralarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN