Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 860 Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da 860 adet extacy, bonzai, metamfetamin ve sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde U.A.'ya (32) ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 860 adet extacy hap, 77 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 13,85 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili U.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN