Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettikleri aracı durdurdu. Yapılan aramada, 196 gram metamfetamin, 1 adet şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN