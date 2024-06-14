Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettikleri aracı durdurdu. Yapılan aramada, 196 gram metamfetamin, 1 adet şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?