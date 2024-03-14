Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde S.K. isimli şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada neticesinde 49 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 58 adet kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 9 mm kuru sıkı tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. S.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da jandarma operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan bir kişi - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
İzmir'e farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kemalpaşa Akalan'da durdurulan araçta 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değeri yaklaşık 2 milyon 980 bin TL olarak belirlendi.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarma karakoluna götürüldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1'inde AIDS tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın davasının görülmesine devam edildi. Sanık Gökhan Ç., önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtirken, mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olayda, Edanur Çoban'ın ayrılmak istediği eski sevgilisi Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığının Afetevleri Mahallesi'nde yaptığı aramalarda, geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olayın incelenmesi devam ediyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?