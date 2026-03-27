Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda E.Y.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 564 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y.,, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?