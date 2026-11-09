Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 2\'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun'da bir ikamete düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 1093 sentetik ecza hap ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1093 adet sentetik ecza hap ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.K. (27) ile K.C. (32) ve G.M. (39) adli kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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