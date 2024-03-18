Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Y.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.03.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Y.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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