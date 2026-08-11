Samsun'da Uyuşturucu Satıcısına Tutuklama
Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan A.G. tutuklandı, 105 gram bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde A.G'nin (38) ikametinde arama yapıldı. Aramada 105 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 26 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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