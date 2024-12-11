Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 2 kişi yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kentte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan E.K. ve K.Z., 29 Nisan'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.K. ve K.Z. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında E.K. ve K.Z. mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'şer bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN