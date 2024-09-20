Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Tutuklamaları

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen Z.T. ve F.B.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.T. ve F.B. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.