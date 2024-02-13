Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Tutuklama

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahıstan ele geçirdikleri ecstasy haplarla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, tutuklama kararı verdi ve şüpheli cezaevine gönderildi.

13.02.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde M.A. isimli şahıstan, 152 adet ecstasy hap ele geçirdi. Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen E.Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan M.A. ve E.Y.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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