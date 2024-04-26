Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden 12 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan Gökhan Y.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Gökhan Y. mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Gökhan Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN