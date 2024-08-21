Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi, 12 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, bir kişiyi beraat ettirirken diğer iki kişiye hapis ve adli para cezası verdi.

21.08.2024 17:47
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişi, 12 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 3 kişiye ceza yağdı. Mahkeme, Serkan S.'yi 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılırken, aynı davada Recep Ç. ise beraat etti.

Mehmet Ç., 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırılırken, bir başka davada ise Mehmet Ç. ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Kararla birlikte tutuklu yargılanan 3 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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