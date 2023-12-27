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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ayrıca kaçma, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı
27.12.2023 - 13:33,
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir şahsın, 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen T.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.S.'nin hükümlünün kaçması, kasten yaralama ve tehdit suçlarından da kesinleşmiş toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu oryaya çıktı.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.S., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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