Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsın 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir şahsın, 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen T.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.S.'nin hükümlünün kaçması, kasten yaralama ve tehdit suçlarından da kesinleşmiş toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu oryaya çıktı.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.S., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN