Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik aranması olan D.V (40) adli kadını fiziki ve teknik takip sonucu yakaladı.

Atakum ilçesi Yenimahalle'de saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alınan D.V., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN