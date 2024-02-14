Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan 2 Kişiye Hapis ve Para Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan 2 Kişiye Hapis ve Para Cezası

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan 2 Kişiye Hapis ve Para Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan Seyhan H.K. ve Yusuf Ü., yargılandıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi.

14.02.2024 18:56
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 2 kişi, yargılandıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan Seyhan H.K. ve Yusuf Ü.'nün yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, Seyhan H.K. ve Yusuf Ü.'yü "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan 2 Kişiye Hapis ve Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan 2 Kişiye Hapis ve Para Cezası - Son Dakika
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