Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan Mustafa S., yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

14.02.2024 18:58  Güncelleme: 19:00
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan Mustafa S.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mustafa Ş.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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