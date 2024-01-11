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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası
11.01.2024 - 18:53,
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde götüren davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında dava açılan Y.K.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Y.K.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası - Son Dakika
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