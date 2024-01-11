Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde götüren davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında dava açılan Y.K.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Y.K.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN
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