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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan H.A.A.'nın yargılanması sona erdi. Mahkeme, H.A.A.'yı 5 yıl 3 ay hapis ve 10 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
12.01.2024 - 15:11,
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan H.A.A.'nın yargılanması sona erdi. Mahkeme, H.A.A.'yı 5 yıl 3 ay hapis ve 10 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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