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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan H.A.A.'nın yargılanması sona erdi. Mahkeme, H.A.A.'yı 5 yıl 3 ay hapis ve 10 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN
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