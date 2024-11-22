Samsun'da Uyuşturucu Tüccarına 10 Yıl 5 Ay Hapis

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadın, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan F.B. adlı kadın hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında tahliyesine karar verilen F.B. hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanığı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN