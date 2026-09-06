Samsun'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonunda Gözaltı Sayısı 17'ye Yükseldi
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 3'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi
Kaynak: İHA
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