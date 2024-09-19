Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu ele geçti, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde DSİ Kavşağı'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 1,27 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahıslardan birinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN