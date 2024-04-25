Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ş.Ö. ve B.A.Ö. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu ve silah bulundurdukları tespit edildi. Yapılan aramalarda 23 adet kenevir bitkisi, 2,5 gram kubar esrar, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet namlusu açılmış kurusıkıdan dönme tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 16:03
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Samsun'da jandarma ekipleri 2 kişiyi uyuşturucu ve silahla yakaladı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ş.Ö. ve B.A.Ö. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahısların evlerinde yapılan aramada 23 adet kenevir bitkisi, 2,5 gram kubar esrar, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet namlusu açılmış kurusıkıdan dönme tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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