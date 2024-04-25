Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Samsun'da jandarma ekipleri 2 kişiyi uyuşturucu ve silahla yakaladı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ş.Ö. ve B.A.Ö. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahısların evlerinde yapılan aramada 23 adet kenevir bitkisi, 2,5 gram kubar esrar, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet namlusu açılmış kurusıkıdan dönme tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN