Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da içinde bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde B.K. isimli şahsın bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 22 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN