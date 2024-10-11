Samsun\'da Viyadük Üstünde İntihar Girişimi: Zabıta Ekipleri İkna Etti

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Samsun'da viyadük üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaşı, Canik Belediyesi Zabıta ekipleri ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi, Samsun- Ordu karayolu Belediyeevleri Mahallesi'ndeki viyadükte meydana geldi. Eşinin boşanma davası açtığını öğrenilen S.T (44), viyadüğe çıkarak intihara teşebbüs etti. Vatandaşın viyadüğe çıktığını gören Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, S.T.'nin yanına giderek ona müdahale etti. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, uzun ikna çabaları sonucu S.T.'yi intihar etmekten vazgeçirdi. S.T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. - SAMSUN