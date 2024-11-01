Samsun'da Yabancı Uyruklu Genç Ölü Bulundu

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Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi deniz kenarında ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaşan vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Yapılan araştırma sonucu ölen şahsın Irak uyruklu Mustafa Hussein Naser olduğu tespit edildi.

Ölen şahsın Samsun'un Atakum ilçesindeki bir öğrenci yurdunda kaldığı ve bir süredir Irak'ta yaşayan ailesinin kendisine ulaşamadığı öğrenildi. Iraklı gencin cansın bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN