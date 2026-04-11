Samsun'da Yangın: 79 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

11.04.2026 11:04
Yakakent'te bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 79 yaşındaki Hediye Öztürk hayatını kaybetti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sobadan çıkan yangında, yalnız yaşayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak'ta bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan ve ileri derecede Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 79 yaşındaki Hediye Öztürk'e ait evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yapılan incelemede, Hediye Öztürk'ün evin yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yakakent, Hediye, Samsun, Son Dakika

